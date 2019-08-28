МЗС РФ: розраховуємо на швидке і повне виправдання Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Москва “чекає швидкого і повного виправдання” головного редактора “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського, звільненого з-під варти в середу. Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Розраховуємо на швидке і повне виправдання Кирила Вишинського за всіма пунктами висунутих йому сфабрикованих звинувачень і сподіваємося, що даний приклад — я говорю про сьогоднішнє звільнення — послужить відправною точною для виправлення критичної ситуації із забезпеченням прав ЗМІ та журналістів в Україні”, — сказала вона.
Як писав УНН раніше, Кремль вітає рішення суду Києва про зміну запобіжного заходу головному редактору агентства “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському з арешту на звільнення під особисте зобов’язання.
“Ми в Кремлі вітаємо рішення про звільнення Вишинського. І поки в (інших) оцінках ми обмежимося. Ми вітаємо це рішення українського суду”, — заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.