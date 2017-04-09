МЗС РФ прокоментував скасування візиту Б.Джонсона до Москви

"Судячи із заяв Джонсона, в даний час у нього інші пріоритети, а саме обговорення з партнерами по "сімці" ситуації в Сирії і "російської підтримки режиму Асада". У наявності фундаментальне нерозуміння або незнання того, що відбувається в Сирії, зусиль Росії щодо врегулювання цієї кризи, а також призначення дипломатії в принципі", - йдеться в коментарі департаменту.

Як зазначає МЗС, однією з тем переговорів у Москві мало стати стан російсько-британських відносин, "по суті загнаних британською стороною в глухий кут".

На думку російського зовнішньополітичного відомства, все це лише підтверджує, що Великобританія залишається "в тіні своїх стратегічних партнерів" і не має реальної можливості впливати на міжнародні справи.

"Не вважаємо, що діалог з Лондоном нам потрібен більше, ніж йому самому", - уклали в російському міністерстві.

Нагадаємо, очільник МЗС Британії скасував візит в Москву.