МИД РФ прокомментировал отмену визита Б.Джонсона в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Отмена визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву говорит о фундаментальном непонимании Лондоном происходит в Сирии, считают в российском МИД, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Судя по заявлениям Джонсона, в настоящее время у него другие приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "русской поддержки режима Асада". Налицо фундаментальное непонимание или незнание того, что происходит в Сирии, усилий России по урегулирования этого кризиса, а также назначение дипломатии в принципе", - говорится в комментарии департамента.
Как отмечает МИД, одной из тем переговоров в Москве должно было стать состояние российско-британских отношений, "по сути загнанных британской стороной в тупик".
По мнению российского внешнеполитического ведомства, все это лишь подтверждает, что Великобритания остается "в тени своих стратегических партнеров" и не имеет реальной возможности влиять на международные дела.
"Мы не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому", - заключили в российском министерстве.
Напомним, глава МИД Британии отменил визит в Москву.