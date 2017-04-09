МИД РФ прокомментировал отмену визита Б.Джонсона в Москву

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51092 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104878 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161423 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118815 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113311 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104787 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155004 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
МИД РФ прокомментировал отмену визита Б.Джонсона в Москву

МИД РФ прокомментировал отмену визита Б.Джонсона в Москву

Киев  •  УНН

 • 10830 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Отмена визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву говорит о фундаментальном непонимании Лондоном происходит в Сирии, считают в российском МИД, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Судя по заявлениям Джонсона, в настоящее время у него другие приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "русской поддержки режима Асада". Налицо фундаментальное непонимание или незнание того, что происходит в Сирии, усилий России по урегулирования этого кризиса, а также назначение дипломатии в принципе", - говорится в комментарии департамента.

Как отмечает МИД, одной из тем переговоров в Москве должно было стать состояние российско-британских отношений, "по сути загнанных британской стороной в тупик".

По мнению российского внешнеполитического ведомства, все это лишь подтверждает, что Великобритания остается "в тени своих стратегических партнеров" и не имеет реальной возможности влиять на международные дела.

"Мы не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому", - заключили в российском министерстве.

Напомним, глава МИД Британии отменил визит в Москву.

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