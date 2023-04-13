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МЗС підтвердило ДТП у Польщі: чотирьох українців госпіталізовано до шпиталю

МЗС підтвердило ДТП у Польщі: чотирьох українців госпіталізовано до шпиталю

Київ • УНН

 • 859000 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ підтвердило інформацію щодо ДТП, яке сталося в Польщі. Як повідомили УНН у пресслужбі, внаслідок інциденту 4 громадян України доставлено до шпиталю, решта громадян не потребували госпіталізації.

Деталі

Зокрема, 13 квітня біля населеного пункту Елжбєчін Свєнтокшиського воєводства в Польщі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автобусного перевізника на українській реєстрації. На борту знаходилися 14 громадян України: 12 пасажирів та 2 водіїв.

За інформацією чергового коменданта поліції м. Бусько-Здруй, внаслідок ДТП 4 українців із легкими травмами було доставлено до міського госпіталя м. Бусько-Здруй.

Решта громадян не потребували госпіталізації. Після надання медичної допомоги громадяни України залишили госпіталь, оскільки загрози їхньому життю та здоров’ю не було. Усі пасажири найближчим часом мають продовжити маршрут на новому автобусі, наданому перевізником.

Доповнення

ЗМІ повідомили, що у Польщі перекинувся автобус з українцями. ЗМІ зазначають, що автобус прямував з України до Познані, всередині були лише українці.

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