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У Польщі перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

У Польщі перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

Київ • УНН

 • 1059430 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Чотирьох людей із легкими травмами госпіталізували після аварії автобуса, що сталася в четвер вранці у Польщі, передає УНН із посиланням на Inpoland.

Деталі

Інформація про ДТП на національній дорозі №73 надійшла до служб у четвер, 13 квітня, близько 4.30 ранку. В Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет, а потім перекинувся на бік.

В автобусі було 12 пасажирів та двоє водіїв.

За даними рятувальників, четверо людей отримали легкі травми. Трьох жінок і 15-річного хлопця госпіталізували.

Ймовріно, причиною ДТП стало те, що водій намагався уникнути зіткнення з сарною, яка вискочила на дорогу.

ЗМІ зазначає, що автобус прямував з України до Познані, всередині були лише українці.

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