В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие

Детали

Информация о ДТП на национальной дороге №73 поступила в службы в четверг, 13 апреля, около 4.30 утра. В Эльжбецине возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и слетел в кювет, а затем перевернулся на бок.

В автобусе было 12 пассажиров и двое водителей.

По данным спасателей, четыре человека получили легкие травмы. Три женщины и 15-летний парень были госпитализированы.

Вероятно, причиной ДТП стало то, что водитель пытался избежать столкновения с серной, которая выскочила на дорогу.

СМИ отмечает, что автобус направлялся из Украины в Познань, внутри были только украинцы.

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