МИД подтвердил ДТП в Польше: четыре украинца госпитализированы в госпиталь

Детали

В частности, 13 апреля возле населенного пункта Елжбечин Свентокшиского воеводства в Польше случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобусного перевозчика на украинской регистрации. На борту находились 14 граждан Украины: 12 пассажиров и 2 водителя.

По информации дежурного коменданта полиции г. Буско-Здруй, в результате ДТП 4 украинцев с легкими травмами доставили в городской госпиталь г. Буско-Здруй.

Остальные граждане не нуждались в госпитализации. После оказания медицинской помощи граждане Украины покинули госпиталь, поскольку угрозы их жизни и здоровью не было. Все пассажиры в ближайшее время должны продолжить маршрут на новом автобусе, предоставленном перевозчиком.

Дополнение

СМИ сообщили, что в Польше перевернулся автобус с украинцами. СМИ отмечают, что автобус направлялся из Украины в Познань, внутри были только украинцы.