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МЗС: надійшли перші 10 звернень від росіян на отримання української візи

МЗС: надійшли перші 10 звернень від росіян на отримання української візи

Київ • УНН

 • 335634 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Від десяти громадян російської федерації надійшли звернення щодо отримання української візи. Про це УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Цитата

«Надійшло десять звернень. Шість - на короткострокові візи та чотири - на довгострокові, з метою воз‘єднання із родиною», - повідомив речник.

Нагадаємо

З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.

Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлені відповідно до Правил оформлення віз. Цим питанням опікується МЗС.

Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.

Типи віз можуть бути транзитна, короткострокова та довгострокова.

Як зазначав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, отримана віза не гарантуватиме перетин кордону.

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