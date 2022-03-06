МЗС Канади закликає своїх громадян негайно покинути Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. МЗС Канади закликає своїх громадян негайно покинути Росію та уникати будь-яких подорожей туди. Про це йдеться на офіційній сторінці МЗС Канади, передає УНН.
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"Уникайте всіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, зокрема обмежених варіантів перельотів та обмежень на фінансові операції. Якщо ви перебуваєте в Росії, вам слід негайно покинути її, поки доступні комерційні способи подорожі", - йдеться у повідомленні.
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Також МЗС просить своїх громадян не брати участь в мітингах і не поширювати інформацію про вторгнення Росії в Україну, через новий російський закон, який обмежує свободу слова у країні.
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Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян негайно покинути Росію через її вторгнення в Україну.