МИД Канады призывает своих граждан немедленно покинуть Россию

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"Избегайте всех путешествий в Россию из-за влияния вооруженного конфликта с Украиной, в частности ограниченных вариантов перелетов и ограничений на финансовые операции. Если вы находитесь в России, вам следует немедленно покинуть ее, пока доступны коммерческие способы путешествия", - говорится в сообщении.

Детали

Также МИД просит своих граждан не участвовать в митингах и не распространять информацию о вторжении России в Украину, через новый российский закон, который ограничивает свободу слова в стране.

Напомним

Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину.