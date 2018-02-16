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"Мюнхенська конференція" у цифрах: 500 учасників, 4 тис. поліцейських, 16 тис. чашок кави

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні в столиці федеральної Баварії розпочинається 54-а міжнародна Конференція з безпеки. Грандіозні масштаби заходу наводить місцева газета Sueddeutsche Zeitung, передає УНН з посиланням на огляд у цифрах.

Цього року у події приймає участь значно менше політиків в порівнянні з минулим роком, зазначає видання: в той час як в 2017 році на конференції з безпеки були присутні понад 650 глав держав і членів парламенту, міністрів закордонних справ і оборони, а також керівників великих компаній, в 2018 році до Мюнхена завітало близько 500 політиків.

Крім того, на заході будуть присутні 300 спостерігачів.

З доповідями на різну тематику протягом трьох днів будуть виступати більше 120 ораторів.

Основними темами в цьому році стануть майбутнє і потенціал Європейського союзу і його відносини з Росією і Сполученими Штатами, загрози ліберальному міжнародному порядку, численні конфлікти на Близькому Сході та інші проблеми глобального масштабу.

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Добре функціонуюча логістика має надзвичайно важливе значення для подібних подій, зазначає видання. Тому, під час Мюнхенської конференції для транспортних послуг постійно використовуватимуться 135 транспортних засобів, готових безпечно перевозити учасників з одного місця до іншого.

В цьому році під час конференції знову очікуються акції протесту, зокрема “Альянс дій проти конференції з безпеки НАТО” заявив про демонстрацію чисельністю близько 4000 учасників.

Для Мюнхенської поліції, конференція з безпеки — це справжнє випробування. Всього понад 4 тис. поліцейських, а також 200 стюардів. Крім того, будуть залучені 19 службових собак та 2 поліцейських коня.

Більше 1000 журналістів та представників ЗМІ були акредитовані на Конференцію з безпеки 2018 року. Однак, як і в попередні роки, велика кількість акредитацій була відхилена.

У місці проведення заходу буде встановлення чимало перешкод для транспортного руху по всій території для забезпечення безпеки. Загалом буде встановлено 540 бар’єрних сіток загальною довжиною 1,6 кілометра та вагою до 37 тонн.

Загалом 1000 знаків дорожнього руху буде розміщено в зоні навколо у готелю Bayerischer Hof, в якому проходитиме конференція.

В самому готелі, на додаток до основного складу працівників також буде підключено додатковий персонал. Загалом 910 співробітників дбатимуть про добробут гостей. Що стосується самого обслуговування, то в цілому гостям конференції буде подано 4000 страв, 2500 пляшок вина, 2000 пляшок пива, 25 000 пляшок безалкогольних напоїв та 16 000 чашок кави.

Нагадаємо, 16 лютого Президент України Петро Порошенко виступить з окремою промовою на 54-ій Мюнхенській конференції з безпеки.

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