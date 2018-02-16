"Мюнхенская конференция" в цифрах: 500 участников, 4 тыс. полицейских, 16 тыс. чашек кофе

В этом году в событии принимает участие значительно меньше политиков по сравнению с прошлым годом, отмечает издание: в то время как в 2017 году на конференции по безопасности присутствовали более 650 глав государств и членов парламента, министров иностранных дел и обороны, а также руководителей крупных компаний, в 2018 году в Мюнхен приехало около 500 политиков.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать 300 наблюдателей.

С докладами на разную тематику в течение трех дней будут выступать более 120 ораторов.

Основными темами в этом году станут будущее и потенциал Европейского союза и его отношения с Россией и Соединенными Штатами, угрозы либеральному международному порядку, многочисленные конфликты на Ближнем Востоке и другие проблемы глобального масштаба.

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Хорошо функционирующая логистика имеет чрезвычайно важное значение для подобных событий, отмечает издание. Поэтому, во время Мюнхенской конференции для транспортных услуг постоянно будут использоваться 135 транспортных средств, готовых безопасно перевозить участников из одного места в другое.

В этом году на конференции вновь ожидаются акции протеста, в частности "Альянс действий против конференции по безопасности НАТО" заявил о демонстрации численностью около 4000 участников.

Для Мюнхенской полиции, конференция по безопасности - это настоящее испытание. Всего более 4 тыс. полицейских, а также 200 стюардов. Кроме того, будут привлечены 19 служебных собак и 2 полицейских лошади.

Более 1000 журналистов и представителей СМИ были аккредитованы на Конференцию по безопасности 2018 года. Однако, как и в предыдущие годы, большое количество аккредитаций было отклонено.

В месте проведения мероприятия будет установлено немало препятствий для транспортного движения по всей территории для обеспечения безопасности. Всего будет установлено 540 барьерных сеток общей длиной 1,6 километра и весом до 37 тонн.

В общем 1000 знаков дорожного движения будет размещено в зоне вокруг у отеля Bayerischer Hof, в котором будет проходить конференция.

В самом отеле, в дополнение к основному составу работников также будет подключен дополнительный персонал. В общем 910 сотрудников будут заботиться о благосостоянии гостей. Что касается самого обслуживания, то в целом гостям конференции будут представлены 4000 блюд, 2500 бутылок вина, 2000 бутылок пива, 25 000 бутылок безалкогольных напитков и 16 000 чашек кофе.

Напомним, 16 февраля Президент Украины Петр Порошенко выступит с отдельной речью на пятьдесят четвёртой Мюнхенской конференции по безопасности.