Миколаїв: мер заявив про відсутність небезпеки через чутні звуки вибухів
Київ • УНН
Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва, повідомив у Telegram, що звуки вибухів, які можуть чути жителі, не становлять загрози. Він закликав громадян зберігати спокій.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що звуки вибухів, які можуть чути жителі, не становлять загрози, пише УНН.
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"Друзі, звуки вибухів, які ви можете чути, небезпеки не несуть!" - написав Сєнкевич у Telegram у середу.
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