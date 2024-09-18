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Миколаїв: мер заявив про відсутність небезпеки через чутні звуки вибухів

Миколаїв: мер заявив про відсутність небезпеки через чутні звуки вибухів

Київ • УНН

 • 12506 перегляди

Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва, повідомив у Telegram, що звуки вибухів, які можуть чути жителі, не становлять загрози. Він закликав громадян зберігати спокій.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що звуки вибухів, які можуть чути жителі, не становлять загрози, пише УНН.

Деталі

"Друзі, звуки вибухів, які ви можете чути, небезпеки не несуть!" - написав Сєнкевич у Telegram у середу.

Повітряні сили: рф уночі атакувала 52 безпілотниками та трьома ракетами, збито 46 дронів, ракети не досягли цілей18.09.24, 09:54 • 18240 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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