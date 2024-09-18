Александр Сенкевич, мэр Николаева, сообщил в Telegram, что звуки взрывов, которые могут слышать жители, не представляют угрозы. Он призвал граждан сохранять спокойствие.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что звуки взрывов, которые могут слышать жители, не представляют угрозы, пишет УНН.
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«Друзья, звуки взрывов, которые вы можете слышать, опасности не несут!» - написал Сенкевич в Telegram в среду.
Повітряні сили: рф уночі атакувала 52 безпілотниками та трьома ракетами, збито 46 дронів, ракети не досягли цілей18 сентября 2024, 06:54 • 7407 просмотров