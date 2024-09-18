Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что звуки взрывов, которые могут слышать жители, не представляют угрозы, пишет УНН.

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«Друзья, звуки взрывов, которые вы можете слышать, опасности не несут!» - написал Сенкевич в Telegram в среду.

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