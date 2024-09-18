Российские войска ночью атаковали Украину 52 дронами и 3 ракетами, Силы обороны Украины сбили 46 БпЛА, 5 потеряно из-за РЭБ, 1 вернулся в Россию, ракеты не достигли целей, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 18 сентября, по данным ВС ВСУ, российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск - рф.

К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 46 ударных БпЛА. Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локально потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию. Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших