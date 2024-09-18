Киев • УНН
В ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину 52 дронами и 3 ракетами. Силы обороны Украины сбили 46 БпЛА, 5 потеряны из-за РЭБ, 1 вернулся в Россию. Ракеты не достигли целей.
Российские войска ночью атаковали Украину 52 дронами и 3 ракетами, Силы обороны Украины сбили 46 БпЛА, 5 потеряно из-за РЭБ, 1 вернулся в Россию, ракеты не достигли целей, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 18 сентября, по данным ВС ВСУ, российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск - рф.
К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 46 ударных БпЛА. Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локально потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию. Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших
Противовоздушная оборона, как отмечается, работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
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