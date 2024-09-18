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Повітряні сили: рф уночі атакувала 52 безпілотниками та трьома ракетами, збито 46 дронів, ракети не досягли цілей

Повітряні сили: рф уночі атакувала 52 безпілотниками та трьома ракетами, збито 46 дронів, ракети не досягли цілей

Київ • УНН

 • 18240 перегляди

У ніч на 18 вересня Росія атакувала Україну 52 дронами та 3 ракетами. Сили оборони України збили 46 БпЛА, 5 втрачено через РЕБ, 1 повернувся в Росію. Ракети не досягли цілей.

Російські війська вночі атакували Україну 52 дронами та 3 ракетами, Сили оборони України збили 46 БпЛА, 5 втрачено через РЕБ, 1 повернувся в росію, ракети не досягли цілей, повідомили у середу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У ніч на 18 вересня, за даними ПС ЗСУ, російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ – рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА. Окрім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у росію. Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих

- повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Протиповітряна оборона, як зазначається, працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Київщина знову зазнала ворожої атаки дронів: відпрацювала ППО, уламки впали поза населеними пунктами18.09.24, 09:50 • 13741 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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