МВС: у випадку прориву мітингувальників в ВРУ, правоохоронці діятимуть в рамках закону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У випадку прориву мітингувальників до будівлі Верховної Ради України, правоохоронці діятимуть в рамках закону. Про це під ВРУ заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає УНН.
"Винятково законними будуть дії і зараз вони такими є, щоб контролювати громадський порядок", - заявив Шевченко.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вийшла до протестувальників під будівлею парламенту та запропонувала сформувати ініціативну групу і розпочати переговори.
Як повідомляв УНН, учасники акції під українським парламентом прорвалися до другого під'їзду Верховної Ради. Між мітингувальниками і правоохоронцями відбулася невелика штовханина, після чого близько 5 тисяч учасників акції рушили до другого під'їзду.