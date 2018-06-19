МВД: в случае прорыва митингующих в ВРУ, правоохранители будут действовать в рамках закона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В случае прорыва митингующих к зданию Верховной Рады Украины, правоохранители будут действовать в рамках закона. Об этом ВРУ заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает УНН.
"Исключительно законными будут действия и сейчас они таковы, чтобы контролировать общественный порядок", - заявил Шевченко.
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко вышла к протестующим под зданием парламента и предложила сформировать инициативную группу и начать переговоры.
Как сообщал УНН, участники акции под украинским парламентом прорвались ко второму подъезду Верховной Рады. Между митингующими и правоохранителями произошла небольшая потасовка, после чего около 5000 участников акции двинулись к второго подъезда.