МВД: в случае прорыва митингующих в ВРУ, правоохранители будут действовать в рамках закона

"Исключительно законными будут действия и сейчас они таковы, чтобы контролировать общественный порядок", - заявил Шевченко.



Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко вышла к протестующим под зданием парламента и предложила сформировать инициативную группу и начать переговоры.



Как сообщал УНН, участники акции под украинским парламентом прорвались ко второму подъезду Верховной Рады. Между митингующими и правоохранителями произошла небольшая потасовка, после чего около 5000 участников акции двинулись к второго подъезда.



