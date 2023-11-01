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МВС: росіяни за добу обстріляли 118 населених пунктів – це рекорд цього року

Київ • УНН

 • 65182 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська минулої доби відкривали вогонь по 118 українським містам та селам. У ніч на 1 листопада армія рф обстріляла населені пункти в Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує УНН.

МВС: росіяни за добу обстріляли 118 населених пунктів – це рекорд цього року

Цитата

«Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар», - написав Клименко у Telegram.

Деталі

Полтавська область: близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. На щастя, минулося без жертв.

Харківська область: ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Донецька область: внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Дніпропетровська область: окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Херсонська область: ворог обстрілював регіон упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також нанесли 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Миколаївська область: опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

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