МВД: россияне за сутки обстреляли 118 населенных пунктов - это рекорд этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки открывали огонь по 118 украинским городам и селам. В ночь на 1 ноября армия рф обстреляла населенные пункты в Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует УНН.
Цитата
«В течение суток враг обстрелял 118 населенных пунктов в 10 регионах. С начала года это наибольшее количество городов и сел, которые попали под удар», - написал Клименко в Telegram.
Детали
Полтавская область: около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. В течение нескольких часов почти 100 спасателей тушили огонь. Использовали робот для пожаротушения. К счастью, обошлось без жертв.
Харьковская область: вечером оккупанты обстреляли Купянский район. В селе Петропавловка один человек погиб, еще один получил ранения.
Донецкая область: в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.
Днепропетровская область: оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район. Под удар попал город Никополь, села Ильинка и Марьевка.
Херсонская область: враг обстреливал регион на протяжении всей ночи. Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривне в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попало село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи российские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львове.
Николаевская область: в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков. Повреждены два частных дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы ПВО уничтожили 18 из 20 БПЛА и одну ракету Х-59