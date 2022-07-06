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МВС працює у посиленому режимі у зв'язку з можливими проникненнями в Україну додаткових ДРГ - Єнін

МВС працює у посиленому режимі у зв'язку з можливими проникненнями в Україну додаткових ДРГ - Єнін

Київ • УНН

 • 68004 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Правоохоронці посилено працюють для недопущення проникнення в Україну диверсійно-розвідувальних груп окупантів – за тиждень виявляють по декілька таких ДРГ. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Ми не припиняємо пошуки шпигунів та диверсантів, яких росія закидає або вербує на території України для дестабілізації внутрішньої безпеки, і для того щоб вони надавали їм стратегічно важливу інформацію. І щотижня ми перевіряємо десятки тисяч авто, а в останні дні працюємо у ще більш посиленому режимі у зв'язку з можливими проникненнями додаткових ДРГ до нашої держави. І це дає свій позитивний результат", - каже Єнін.

"Ми за тиждень зазвичай виявляємо по декілька ДРГ, і до десятка осіб які можуть бути причетними до співпраці з ворогом", - розповів він.

Деталі

За словами першого заступника міністра, важко виокремити регіони, де диверсантів немає, або де їх найбільше.

Єнін розповів, що днями в Києві було затримано мешканця Житомирської області, який фотографував військові об'єкти для подальшої передачі за грошову винагороду ворогу.

В цей же день було затримано місцеву жительку, яка фотографувала блокпости, адмінбудівлі і в мобільному телефоні мала активну переписку з абонентами з росії та окупованих територій, зазначив замміністра.

"Зазвичай такі особи роблять це за гроші, при чому такі особи зраджують державу за якихось 10 тисяч грн. Але таких посібників ми рано чи пізно встановлюємо. Навіть якщо минає час, як це сталось наприклад з жителькою міста Буча, яка в період окупації надавала військам рф для користування власне житло, їжу, виконувала їх вказівки. Злочин задокументували, скоро провадження піде до суду", - розповів він.

Раніше

Як писав УНН, за інформацією ДПСУ станом на 4 липня на території республіки білорусь не зафіксовано ударних угруповань та формувань, які могли б вдертися на територію України.

Однак держава посилює свої кордони та у разі небезпеки готова зустріти ворога.

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