МВС працює у посиленому режимі у зв'язку з можливими проникненнями в Україну додаткових ДРГ - Єнін

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"Ми не припиняємо пошуки шпигунів та диверсантів, яких росія закидає або вербує на території України для дестабілізації внутрішньої безпеки, і для того щоб вони надавали їм стратегічно важливу інформацію. І щотижня ми перевіряємо десятки тисяч авто, а в останні дні працюємо у ще більш посиленому режимі у зв'язку з можливими проникненнями додаткових ДРГ до нашої держави. І це дає свій позитивний результат", - каже Єнін.

"Ми за тиждень зазвичай виявляємо по декілька ДРГ, і до десятка осіб які можуть бути причетними до співпраці з ворогом", - розповів він.

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За словами першого заступника міністра, важко виокремити регіони, де диверсантів немає, або де їх найбільше.

Єнін розповів, що днями в Києві було затримано мешканця Житомирської області, який фотографував військові об'єкти для подальшої передачі за грошову винагороду ворогу.

В цей же день було затримано місцеву жительку, яка фотографувала блокпости, адмінбудівлі і в мобільному телефоні мала активну переписку з абонентами з росії та окупованих територій, зазначив замміністра.

"Зазвичай такі особи роблять це за гроші, при чому такі особи зраджують державу за якихось 10 тисяч грн. Але таких посібників ми рано чи пізно встановлюємо. Навіть якщо минає час, як це сталось наприклад з жителькою міста Буча, яка в період окупації надавала військам рф для користування власне житло, їжу, виконувала їх вказівки. Злочин задокументували, скоро провадження піде до суду", - розповів він.

Раніше

Як писав УНН, за інформацією ДПСУ станом на 4 липня на території республіки білорусь не зафіксовано ударних угруповань та формувань, які могли б вдертися на територію України.

Однак держава посилює свої кордони та у разі небезпеки готова зустріти ворога.