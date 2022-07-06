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МВД работает в усиленном режиме в связи с возможными проникновениями в Украину дополнительных ДРГ - Енин

МВД работает в усиленном режиме в связи с возможными проникновениями в Украину дополнительных ДРГ - Енин

Киев • УНН

 • 68001 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Правоохранители усиленно работают по недопущению проникновения в Украину диверсионно-разведывательных групп оккупантов – за неделю обнаруживают по несколько таких ДРГ. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Мы не прекращаем поиски шпионов и диверсантов, которых россия забрасывает или вербует на территории Украины для дестабилизации внутренней безопасности и для того, чтобы они предоставляли им стратегически важную информацию. И еженедельно мы проверяем десятки тысяч авто, а в последние дни работаем в еще более усиленном режиме в связи с возможными проникновениями дополнительных ДРГ в наше государство. И это дает свой положительный результат", - говорит Енин.

"Мы за неделю обычно выявляем по несколько ДРГ, и к десятку человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом", - рассказал он.

Детали

По словам первого замминистра, трудно выделить регионы, где диверсантов нет, или где их больше всего.

Енин рассказал, что на днях в Киеве был задержан житель Житомирской области, который фотографировал военные объекты для последующей передачи за денежное вознаграждение врагу.

В этот же день была задержана местная жительница, которая фотографировала блокпосты, админздания и в мобильном телефоне имела активную переписку с абонентами из россии и оккупированных территорий, отметил замминистра.

"Обычно такие лица делают это за деньги, при чем такие лица изменяют государству за каких-то 10 тысяч грн. Но таких пособий мы рано или поздно устанавливаем. Даже если проходит время, как это произошло, например, с жительницей города Буча, которая в период оккупации предоставляла войскам рф для пользования собственное жилье, еду, выполняла их указания. Преступление задокументировали, скоро производство пойдет в суд", - рассказал он.

Ранее

Как писал УНН, по информации ГПСУ по состоянию на 4 июля на территории республики беларусь не зафиксирована ударных группировок и формирований, которые могли бы ворваться на территорию Украины.

Однако государство усиливает свои границы и в случае опасности готово встретить врага.

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