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МВС подовжили для водіїв дію свідоцтв для перевезення небезпечних вантажів

Київ • УНН

 • 159283 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство Внутрішніх Справ змінило порядок видачі свідоцтв для перевезення небезпечних вантажів. Зокрема, віднині такі свідоцтва діятимуть на півроку довше ніж раніше. Про це повідомили в пресслужбі МВС України, пише УНН.

МВС подовжили для водіїв дію свідоцтв для перевезення небезпечних вантажів

Деталі

Відповідно до нововведень термін дії свідоцтв для перевезення небезпечних вантажів збільшили з шести місяців до одного року.

Також, за даними МВС перевізники мають змогу вдвічі швидше отримувати документи. Раніше процес оформлення займав до десяти робочих днів, а тепер ці ж самі маніпуляції обіцяють зробити у п’ятиденний термін.

У відомстві також зазначили, що перевізники, які раніше отримували документи на перевезення небезпечних вантажів, теж мають можливість продовжити їхній термін дії на 1 рік.

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