МВД продлили для водителей действие свидетельств для перевозки опасных грузов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство Внутренних Дел изменило порядок выдачи свидетельств для перевозки опасных грузов. В частности, отныне такие свидетельства будут действовать на полгода дольше чем раньше. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, пишет УНН.
Детали
В соответствии с нововведениями срок действия свидетельств для перевозки опасных грузов увеличили с шести месяцев до одного года.
Также, по данным МВД перевозчики могут вдвое быстрее получать документы. Ранее процесс оформления занимал до десяти рабочих дней, а теперь эти же манипуляции обещают сделать в пятидневный срок.
В ведомстве также отметили, что перевозчики, которые ранее получали документы на перевозку опасных грузов, тоже имеют возможность продлить их срок действия на 1 год.
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