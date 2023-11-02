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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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МВД продлили для водителей действие свидетельств для перевозки опасных грузов

Киев • УНН

 • 159283 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство Внутренних Дел изменило порядок выдачи свидетельств для перевозки опасных грузов. В частности, отныне такие свидетельства будут действовать на полгода дольше чем раньше. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, пишет УНН.

МВД продлили для водителей действие свидетельств для перевозки опасных грузов

Детали

В соответствии с нововведениями срок действия свидетельств для перевозки опасных грузов увеличили с шести месяцев до одного года.

Также, по данным МВД перевозчики могут вдвое быстрее получать документы. Ранее процесс оформления занимал до десяти рабочих дней, а теперь эти же манипуляции обещают сделать в пятидневный срок.

В ведомстве также отметили, что перевозчики, которые ранее получали документы на перевозку опасных грузов, тоже имеют возможность продлить их срок действия на 1 год.

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