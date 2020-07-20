МВС: початок розгляду справи Шеремета у суді залежить від захисту і підозрюваних

"У справі Павла Шеремета пред’явлено обґрунтовану підозру особам, яких слідство вважає виконавцями. Справа щодо цих осіб виділена в окреме провадження, досудове розслідування в якій завершено 22 травня. Матеріали справи готові для передачі до суду та відкритті підозрюваним і їхнім захисникам", - повідомили у МВС.

Як зазначається, захисникам, які прибули на ознайомлення, були надані скановані копії матеріалів провадження. "Ознайомлення з матеріалами справи підозрюваних та захисників триває вже 57 днів", - наголосили у МВС.

"Слідство звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи в суді залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних", - вказали у міністерстві.

"Щодо замовників та організаторів злочину - слідство триває. Нацполіцією виконана величезна робота і справу Павла Шеремета буде доведено до кінця", - підсумували у МВС.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета наразі завершено.