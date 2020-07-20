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МВС: початок розгляду справи Шеремета у суді залежить від захисту і підозрюваних

МВС: початок розгляду справи Шеремета у суді залежить від захисту і підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Уже 57 днів триває ознайомлення з матеріалами справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета з боку підозрюваних та захисників, початок розгляду справи в суді залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних. Таку заяву зробив Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

"У справі Павла Шеремета пред’явлено обґрунтовану підозру особам, яких слідство вважає виконавцями. Справа щодо цих осіб виділена в окреме провадження, досудове розслідування в якій завершено 22 травня. Матеріали справи готові для передачі до суду та відкритті підозрюваним і їхнім захисникам", - повідомили у МВС.

Як зазначається, захисникам, які прибули на ознайомлення, були надані скановані копії матеріалів провадження. "Ознайомлення з матеріалами справи підозрюваних та захисників триває вже 57 днів", - наголосили у МВС.

"Слідство звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи в суді залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних", - вказали у міністерстві.

"Щодо замовників та організаторів злочину - слідство триває. Нацполіцією виконана величезна робота і справу Павла Шеремета буде доведено до кінця", - підсумували у МВС.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета наразі завершено.

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