МВД: начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит от защиты и подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Уже 57 дней продолжается ознакомление с материалами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета со стороны подозреваемых и защитников, начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых. Такое заявление сделал Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"По делу Павла Шеремета предъявлено обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершено 22 мая. Материалы дела готовы для передачи в суд и открыты подозреваемым и их защитникам", - сообщили в МВД.
Как отмечается, защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. "Ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников продолжается уже 57 дней", - отметили в МВД.
"Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", - указали в министерстве.
"Что касается заказчиков и организаторов преступления - следствие продолжается. Нацполицией проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца", - подытожили в МВД.
Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета уже завершено.