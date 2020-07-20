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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40732 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102416 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107330 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111026 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131995 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102175 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

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Актуальное
МВД: начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит от защиты и подозреваемых

МВД: начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит от защиты и подозреваемых

Киев  •  УНН

 • 9440 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Уже 57 дней продолжается ознакомление с материалами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета со стороны подозреваемых и защитников, начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых. Такое заявление сделал Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

"По делу Павла Шеремета предъявлено обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершено 22 мая. Материалы дела готовы для передачи в суд и открыты подозреваемым и их защитникам", - сообщили в МВД.

Как отмечается, защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. "Ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников продолжается уже 57 дней", - отметили в МВД.

"Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", - указали в министерстве.

"Что касается заказчиков и организаторов преступления - следствие продолжается. Нацполицией проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца", - подытожили в МВД.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета уже завершено.

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