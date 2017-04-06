МВС ініціюватиме анулювання ліцензії охоронній фірмі, що брала участь у конфлікті в Полтаві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У зв’язку із подіями, що відбулися у Полтаві вчора, 5 квітня, МВС звернулося до Державної регуляторної служби України з проханням погодити позапланову перевірку дотримання вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності ТОВ “Приватна охоронна фірма “СКОРПІОН — 2016”. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
За словами першого заступника міністра внутрішніх справ України генерала-полковник Сергія Ярового, відповідна перевірка здійснюється на виконання вимог ч.2, 3 ст.3 Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
“За результатами проведеної перевірки та за наявності підстав, ліцензію охоронному підприємству ТОВ “Приватна охоронна фірма „СКОРПІОН — 2016“ буде анульовано”, — зазначив С.Яровий.
Нагадаємо, учора у Полтаві зібралися на акцію протесту близько 300 громадян. Мирне зібрання переросло у сутичку, під час якої працівники приватної охоронної фірми спричинили тілесні ушкодження декільком громадянам.
Слідчими обласної поліції попередньо відкрито кримінальні провадження за 5 статтями Кримінального кодексу України: за статтею 121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження), 122 КК (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), 194 КК (Умисне знищення або пошкодження майна), 296 КК (Хуліганство), 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
В МВС зазначили, що хід розслідування перебуває на особистому контролі Голови Національної поліції України Сергія Князєва.