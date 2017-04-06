МВД будет инициировать аннулирование лицензии охранной фирме, которая принимала участие в конфликте в Полтаве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50976 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104851 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161374 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118792 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117923 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113303 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104781 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154985 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВД будет инициировать аннулирование лицензии охранной фирме, которая принимала участие в конфликте в Полтаве

МВД будет инициировать аннулирование лицензии охранной фирме, которая принимала участие в конфликте в Полтаве

Киев  •  УНН

 • 9130 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В связи с событиями, произошедшими в Полтаве вчера, 5 апреля, МВД обратилось к Государственной регуляторной службы Украины с просьбой согласовать внеплановую проверку соблюдения требований Лицензионных условий осуществления охранной деятельности ООО "Частная охранная фирма" СКОРПИОН - 2016 ". Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины генерал-полковник Сергея Ярового, соответствующая проверка осуществляется во исполнение требований ч.2, 3 ст.3 Закона Украины "О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

"По результатам проведенной проверки и при наличии оснований, лицензию охранному предприятию ООО" Частная охранная фирма "СКОРПИОН - 2016" будет аннулировано ", - отметил С.Яровой.

Напомним, вчера в Полтаве собрались на акцию протеста около 300 граждан. Мирное собрание переросло в столкновение, во время которой работники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам.

Следователями областной полиции предварительно открыто уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины: по статье 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 УК (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 УК (хулиганство) , 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В МВД отметили, что ход расследования находится на личном контроле председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.

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