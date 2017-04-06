МВД будет инициировать аннулирование лицензии охранной фирме, которая принимала участие в конфликте в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В связи с событиями, произошедшими в Полтаве вчера, 5 апреля, МВД обратилось к Государственной регуляторной службы Украины с просьбой согласовать внеплановую проверку соблюдения требований Лицензионных условий осуществления охранной деятельности ООО "Частная охранная фирма" СКОРПИОН - 2016 ". Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины генерал-полковник Сергея Ярового, соответствующая проверка осуществляется во исполнение требований ч.2, 3 ст.3 Закона Украины "О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".
"По результатам проведенной проверки и при наличии оснований, лицензию охранному предприятию ООО" Частная охранная фирма "СКОРПИОН - 2016" будет аннулировано ", - отметил С.Яровой.
Напомним, вчера в Полтаве собрались на акцию протеста около 300 граждан. Мирное собрание переросло в столкновение, во время которой работники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам.
Следователями областной полиции предварительно открыто уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины: по статье 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 УК (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 УК (хулиганство) , 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
В МВД отметили, что ход расследования находится на личном контроле председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.