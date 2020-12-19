МВФ затвердив транш Єгипту у майже 1,7 млрд доларів

“Виконавча рада МВФ завершила сьогодні (в п’ятницю) перший огляд програми економічних реформ Єгипту в рамках 12-місячної програми stand-by, що дозволило владі отримати близько 1,67 млрд доларів”, — наголошується в повідомленні. Всього на даний момент Каїр в рамках цієї програми отримав 3,6 млрд доларів. МВФ 26 червня схвалив Єгипту кредит в розмірі 5,2 млрд доларів. Решту коштів республіка отримає за підсумками наступних економічних оглядів.

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“Єгипет успішно справляється з пандемією COVID-19 і пов’язаними з нею проблемами в економічній діяльності, приймаючи попереджувальні заходи для покриття медичних і соціальних потреб та підтримки секторів, які найбільше зачепила криза. Однак перспективи як і раніше пов’язані з ризиком, особливо в зв’язку з тим, що друга хвиля пандемії підсилює невизначеність щодо темпів відновлення економіки країни і всього світу”, — відзначили у фонді.

Фахівці МВФ рекомендували Каїру продовжити проведення структурних реформ.