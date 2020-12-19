МВФ утвердил транш Египта на почти 1,7 млрд долларов

“Исполнительный совет МВФ завершил сегодня (в пятницу) первый обзор программы экономических реформ Египта в рамках 12-месячной программы stand-by, что позволило властям получить около 1,67 млрд долларов”, — отмечается в сообщении. Всего на данный момент Каир в рамках этой программы получил 3,6 млрд долларов. МВФ 26 июня одобрил Египту кредит в размере 5,2 млрд долларов. Остальные средства республика получит по итогам последующих экономических обзоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбитые мечты “Арабской весны”: 10 лет волны революций — одного из самых значимых событий современности

“Египет успешно справляется с пандемией COVID-19 и связанными с ней проблемами в экономической деятельности, принимая упреждающие меры для покрытия медицинских и социальных потребностей и поддержки секторов, наиболее затронутых кризисом. Однако перспективы по-прежнему сопряжены с риском, особенно в связи с тем, что вторая волна пандемии усиливает неопределенность в отношении темпов восстановления экономики страны и всего мира”, — отметили в фонде.

Специалисты МВФ рекомендовали Каиру продолжить проведение структурных реформ.