Мукачево у сакуровому цвіті: показали захоплюючі кадри
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Мукачеві, що на Закарпатті, уже розквітли сакури. Світлинами та відео поділилися у Мукачівській міськраді, пише УНН.
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"Мукачево у сакуровому цвіті. За прогнозами синоптиків, наступний тиждень буде з дощами, маємо попереду вихідні, аби насолодитися неймовірним цвітінням сакур, тож запрошуємо Вас на мукачівське "ханамі" - тут росте аж 8 000 дерев цієї японської вишні", - вказують у міськраді.
Як вказують місцеві ЗМІ, днями у Мукачеві зацвіла і найстаріша на Закарпатті 97-річна сакура. Ця сакура була висаджена в місті ще в 1926 році.
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