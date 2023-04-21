Мукачево в сакуровом цветении: показали захватывающие кадры

Детали

"Мукачево в сакуровом цветении. По прогнозам синоптиков, следующая неделя будет с дождями, впереди выходные, чтобы насладиться невероятным цветением сакур, поэтому приглашаем Вас на мукачевское "ханами" - здесь растет аж 8 000 деревьев этой японской вишни", - указывают в горсовете.

Как отмечают местные СМИ, на днях в Мукачево зацвела и самая старая на Закарпатье 97-летняя сакура. Эта сакура была высажена в городе еще в 1926 году.

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