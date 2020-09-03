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МОЗ за Степанова є більш підготовленим до другої хвилі коронавірусу - експерт

Київ • УНН

 • 9294 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Медична система України під керівництвом міністра охорони здоров'я Максима Степанова наразі є більш готовою до повторної хвилі коронавірусу, ніж це було навесні цього року. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Валентин Гладких, передає УНН.

МОЗ за Степанова є більш підготовленим до другої хвилі коронавірусу - експерт

“У першу хвилю Україна увійшла геть неготовою - без засобів індивідуального захисту, без тестів, без бачення організаційних заходів та бодай якоїсь стратегії протидії епідемії. Найкраще, мабуть, ту ситуацію характеризує вираз перманентного переляку і розгубленості на обличчі тогочасної очільниці МОЗ пані Скалецької. На щастя, зусиллями лікарів та завдяки карантинним заходам Україна пройшла першу хвилю з мінімальними втратами”, - зазначив експерт.

Наразі, підкреслив Гладких, медична система є більш підготовленою до епідемії, а лікарі отримали великий досвід боротьби з коронавірусною хворобою.

“Наскільки можна зрозуміти з щоденних брифінгів міністра охорони здоров’я пана Степанова, вигляд і поведінка якого, на відміну від пані Скалецької, випромінює впевненість і компетентність, Україна значно краще готова протистояти небезпечній хворобі. Щодня робиться близько 20 тис. тестів; підготовлено 36 тис. лікарняних ліжок, біля 80% яких, за запевненнями міністра, найближчим часом будуть обладнані "киснем". Також лікарі здобули неоціненний досвід, що також вселяє оптимізм. Між іншим, що також дуже важливо, переглядаються зарплати медикам”, - вважає експерт.

Він також наголосив, що зміни відчутні не тільки у підготовці до боротьби з пандемією, а також на інших напрямках. Зокрема, у сфері трансплантології та вдосконаленні медичної реформи.

“Можу відзначити лише зусилля МОЗ під керівництвом пана Степанова, спрямовані на розвиток трансплантології - бо це майбутнє, яке настає вже сьогодні. Також, наскільки я знаю, переглядаються і вдосконалюються положення медичної реформи "від Супрун", з метою приведення їх до наявної соціально-економічної реальності України та фінансових можливостей наших співгромадян. Словом, наразі МОЗ нібито тримає ситуацію під контролем. Хочеться вірити, що втримає й надалі, всупереч зухвалому небажанню багатьох наших співгромадян дотримуватися елементарних норм безпеки”, - підсумував Валентин Гладких.

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