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Минздрав по Степанова более подготовленным ко второй волне коронавируса - эксперт

Киев • УНН

 • 9292 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Медицинская система Украины под руководством министра здравоохранения Максима Степанова сейчас является более готовой к повторной волны коронавируса, чем это было весной этого года. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Валентин Гладких, передает УНН.

Минздрав по Степанова более подготовленным ко второй волне коронавируса - эксперт

"В первую волну Украина вошла совершенно не готова - без средств индивидуальной защиты, без тестов, без видения организационных мероприятий и хоть какой-то стратегии противодействия эпидемии. Лучше, пожалуй, ту ситуацию характеризует выражение перманентного страха и растерянности на лице тогдашней руководительницы МЗ госпожа Скалецкий. К счастью, усилиями врачей и благодаря карантинным мерам Украина прошла первую волну с минимальными потерями ", - отметил эксперт.

Сейчас подчеркнул Гладких, медицинская система является более подготовленной к эпидемии, а врачи получили большой опыт борьбы с Коронавирусная болезнью.

"Насколько можно понять из ежедневных брифингов министра здравоохранения г Степанова, вид и поведение которого, в отличие от госпожи Скалецкий, излучает уверенность и компетентность, Украина значительно лучше готова противостоять опасной болезни. Ежедневно делается около 20 тыс. Тестов; подготовлено 36 тыс. больничных коек, около 80% которых, по заверениям министра, в ближайшее время будут оборудованы "кислородом". Также врачи получили неоценимый опыт, также внушает оптимизм. Между прочим, также очень важно, пересматриваются зарплаты медикам ", - считает эксперт.

Он также отметил, что изменения ощутимы не только в подготовке к борьбе с пандемией, а также на других направлениях. В частности, в сфере трансплантологии и совершенствовании медицинской реформы.

"Могу отметить лишь усилия МЗ под руководством господина Степанова, направленные на развитие трансплантологии - потому что это будущее, которое наступает уже сегодня. Также, насколько я знаю, пересматриваются и совершенствуются положения медицинской реформы "от Супрун", с целью приведения их к имеющейся социально-экономической реальности Украины и финансовых возможностей наших сограждан. Словом, сейчас Минздрав якобы держит ситуацию под контролем. Хочется верить, что удержит и в дальнейшем, вопреки наглому нежеланию многих наших сограждан соблюдать элементарные нормы безопасности ", - подытожил Валентин Гладких.

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