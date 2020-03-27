МОЗ: темпи поширення COVID-19 в Україні – прогнозовані, насторожує темп вірусу серед людей працездатного віку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Темпи поширення коронавірусної хвороби в Україні — прогнозовані, а їхнє число збільшується за рахунок своєчасного діагностування. Проте насторожує, що серед хворих — велика кількість людей працездатного віку. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Наразі, дивлячись на прогноз, що у нас є, і дивлячись на статистику грипу і грипоподібних захворювань, статистика в нас прогнозована, в діапазоні прогнозована. У той ж час насторожує велика кількість людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу”, — розповів Ляшко.
Так, виходячи з цієї інформації, МОЗ буде переглядати знову підходи до карантинних заходів, оскільки мобільність населення від 18 до 50 років — велика, і це велика група ризику, і для інфікування, і що може переносити інфекцію.
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“Тому потрібно переглянути наші заходи і внести зміни до карантину, щоб впливати на цю групу населення і зменшити кількість зареєстрованих випадків. Але зростання кількості випадків, знову ж таки, пов’язано із переглядом алгоритму тестування і розширенням точок доступу до тестування на коронавірусну хворобу”, — резюмував Ляшко.
Нагадаємо, що в Україні 38% хворих COVID-19 — віком від 30 до 49 років.