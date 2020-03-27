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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66044 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78021 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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МЗ: темпы распространения COVID-19 в Украине - прогнозируемые, настораживает темп вируса среди людей трудоспособного возраста

МЗ: темпы распространения COVID-19 в Украине - прогнозируемые, настораживает темп вируса среди людей трудоспособного возраста

Киев  •  УНН

 • 16711 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Темпы распространения коронавирусной болезни в Украине — прогнозируемые, а их число увеличивается за счет своевременного диагностирования. Однако настораживает, что среди больных — большое количество людей трудоспособного возраста. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

“Сейчас, несмотря на прогноз, что у нас есть, и несмотря на статистику гриппа и гриппоподобных заболеваний, статистика у нас прогнозируемая в диапазоне прогнозируема. В то же время настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, страдающих коронавирусной болезнью”, — рассказал Ляшко.

Так, исходя из этой информации, Минздрав будет пересматривать снова подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мобильность населения от 18 до 50 лет — большая, и это большая группа риска, и для инфицирования, что не может переносить инфекцию.

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“Поэтому нужно пересмотреть наши мероприятия и внести изменения в карантин, чтобы влиять на эту группу населения и уменьшить количество зарегистрированных случаев. Но рост количества случаев, опять же, связан с пересмотром алгоритма тестирования и расширением точек доступа к тестированию на коронавирусную болезнь”, — резюмировал Ляшко.

Напомним, что в Украине 38% больных COVID-19 — в возрасте от 30 до 49 лет.

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