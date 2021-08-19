МОЗ пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим від Covid-19 персоналом

Цитата

"Вакциновані колективи можуть розклеїти в себе наліпки з написами “Ми вакциновані від COVID-19”, “У нас безпечно!”, “Давай і ти!”. Так ви розкажете всім про те, що тут піклуються як про співробітників, так і про відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, у МОЗ нагадали, якщо в організації є понад 50 охочих вакцинуватися – їх може щепити мобільна бригада.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 2,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 7,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 120 тисяч, більшість з них - першою дозою.