МОЗ прогнозує дворазове збільшення випадків COVID-19, ніж восени
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні прогнозується збільшення числа випадків коронавірусу в два рази, в порівнянні з хвилею, яка була восени минулого року. Про це під час брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.
Цитата
"Якщо у нас буде зростати кількість вакцинованих і будемо збільшувати бустерну вакцинацію, так і основний курс щеплень, то цю хвилю, незважаючи на велику кількість випадків, яка прогнозовано буде в Україні, ми пройдемо більш спокійно ніж попередніх дві. Ми прогнозуємо, що як мінімум в два рази буде більша кількість випадків, порівняно з хвилею, яка в нас була у жовтні-листопаді", - заявив Ляшко.
Деталі
В той же час міністр заявив, що кількість госпіталізацій і смертей буде менша, оскільки зросла кількість імунізованих завдяки вакцинації.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 3,87 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 січня, - майже 13 тисяч, менше, ніж напередодні, однак традиційне зниження показника на вихідних.