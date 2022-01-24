МОЗ прогнозує дворазове збільшення випадків COVID-19, ніж восени

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"Якщо у нас буде зростати кількість вакцинованих і будемо збільшувати бустерну вакцинацію, так і основний курс щеплень, то цю хвилю, незважаючи на велику кількість випадків, яка прогнозовано буде в Україні, ми пройдемо більш спокійно ніж попередніх дві. Ми прогнозуємо, що як мінімум в два рази буде більша кількість випадків, порівняно з хвилею, яка в нас була у жовтні-листопаді", - заявив Ляшко.

Деталі

В той же час міністр заявив, що кількість госпіталізацій і смертей буде менша, оскільки зросла кількість імунізованих завдяки вакцинації.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 3,87 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 січня, - майже 13 тисяч, менше, ніж напередодні, однак традиційне зниження показника на вихідних.