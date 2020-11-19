МОЗ подало запит на додаткові кошти для оплати НСЗУ лікування COVID-19

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я подало на розгляд уряду проект постанови про виділення Національній службі здоров'я України додаткових коштів для оплати стаціонарної медичної допомоги щодо лікування COVID-19. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“У квітні, коли формувалися зміни до державного бюджету 2020 року, окремим рядком в НСЗУ на COVID-19 було передбачено 15,8 млрд грн. Ця сума ґрунтувалася на прогнозах Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також на експертизі фахівців. Прогноз у квітні й дані після завершення жовтня суттєво відрізняються... Зокрема у квітні виплатили 953 млн грн, а у жовтні — 3,3 млрд грн... Тому прогнози уточнили, й 6 листопада НСЗУ повідомила про потребу в додаткових коштах, щоб мати можливість закрити фінансування грудня. Цей запит повністю верифікований МОЗ, й уряду подано проект про виділення відповідних коштів”, — розповіла Шаталова.

За її словами, на наступний рік НСЗУ потребує 225 млрд грн.

“Але чи погодять нам на сьогодні 225 млрд грн для програми медичних гарантій... Ми дуже на це сподіваємося”, — додала Шаталова.

Нагадаємо, Національній службі здоров’я України, як вказали в установі, не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі.

Тим часом В Україні на 8 годину 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни. Активних хворих на 19 листопада в Україні - 306 662.

За даними НСЗУ на 17 листопада, з початку пандемії було загалом 93 730 підтверджених випадків коронавірусу, при яких необхідна була госпіталізація. Загалом випадків госпіталізації було 119 067 - з підозрами або COVID-19.

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