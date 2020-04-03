МОЗ отримало 3 тис. упаковок препарату для лікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В регіони України буде відправлено 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби, а 750. - залишаться у Києві. Про це заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"У нас уже готовий відповідний розподіл. Нам передали 3 тис. упаковок препарату. 2250 будуть відправлені в регіони, а 750 залишаються у Києві - для швидкого реагування. Завтра буде фізично підписано договір з "УкрМедПостач", і вже завтра ліки поїдуть в області", - заявив Максим Степанов.
За його словами, "Плаквеніл" – один з кількох препаратів, що містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку застосовують при лікуванні від коронавірусу. Саме тому МОЗ веде переговори з іншими компаніями щодо поставок цього препарату.
"Наступного тижня ми отримаємо достатньо цих ліків, щоб потенційно лікувати до 20 тис. пацієнтів", - підкреслив Степанов.
Також наголошується, наразі не існує ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, пацієнтам надається симптоматичне лікування.
Зокрема, "Плаквеніл" застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.
"…Препарат не рекомендовано купувати в аптеках без рецепта лікаря. Самолікування може бути небезпечним для здоров’я людей", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.