Минздрав получил 3 тыс. упаковок препарата для лечения COVID-19

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни, а 750 - останутся в Киеве. Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.