Минздрав получил 3 тыс. упаковок препарата для лечения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни, а 750 - останутся в Киеве. Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"У нас уже готово соответствующий распределение. Нам передали 3 тыс. упаковок препарата. 2250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с "Укрмедпостач", и уже завтра лекарства поедут в области" , - заявил Максим Степанов.
По его словам, "Плаквенил" - один из нескольких препаратов, который содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от коронавируса. Именно поэтому Минздрав ведет переговоры с другими компаниями по поставкам этого препарата.
"На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тыс. пациентов", - подчеркнул Степанов.
Также отмечается, пока не существует лекарств от коронавирусной болезни COVID-19, пациентам предоставляется симптоматическое лечение.
В частности, "Плаквенил" применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
"...Препарат не рекомендуется покупать в аптеках без рецепта врача. Самолечение может быть опасным для здоровья людей", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерло.