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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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MOYO вперше проводить справжній аматорський кібертурнір

Київ • УНН

 • 17822 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. 29 і 30 травня сотні гравців з усіх куточків України зможуть випробувати свої сили у народному турнірі з популярної кіберспортивної дисципліни CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).

MOYO вперше проводить справжній аматорський кібертурнір

MOYO Cyber Cup не схожий на більшість аматорських турнірів, що проводяться в Україні та на території СНД. Адже взяти участь у ньому можуть не тільки сформовані команди, а й команди неповного складу чи соло гравці будь-якого рівня підготовки. Участь у турнірі безкоштовна, але потребує обов'язкової попередньої реєстрації кожного учасника.

Реєстрація та умови турніру за посиланням.

«З вересня 2020 року кіберспорт офіційно визнаний в Україні новим видом спорту. Це логічно, адже Україна входить в 10-ку найвідоміших кіберспортивних країн світу. Це тільки надає поштовх аматорському кіберспорту в країні, – розповідає СЕО мережі MOYO, Валентин Івакін. – MOYO - серед лідерів індустрії геймінг-девайсів та електроніки, ми долучаємося до розвитку цього напряму. Наші партнери в турнірі вже мають міжнародний досвід по проведенню заходів такого рівня».

Валентин також додав, що послуги і товари компанії задовольняють вимоги навіть найвибагливіших професійних геймерів. «Для нас важливо створити унікальний позитивний споживчий досвід для поціновувачів геймингу, задля отримання справжнього задоволення від гри без зайвих клопотів. А також – познайомити наших клієнтів зі світом кіберспорту. Ми вбачаємо в цьому напрямку широкі можливості для росту та закріплення існуючого статусу серед поціновувачів якісного сервісу та різноманіття вибору», – додав керівник компанії.

Загальний призовий фонд від національної мережі MOYO та технологічних партнерів турніру – 150 тисяч гривень. Розподілять його між гравцями першої вісімки команд турніру.

Головні призи MOYO Cyber Cup:

  • Перше місце - п’ять моніторів 27" HP X27i;
  • Друге місце - п’ять ігрових наборів HyperX;
  • Трете місце - п’ять ігрових гарнітур HyperX Cloud Alpha S Blackout;
  • Четверте місце - п’ять геймінгових наборів .

Також кожен гравець команд, які увійшли у вісімку кращих, отримає захисні окуляри 2Е Gaming Anti-blue Glasses Black-Red.

Водночас, всі учасники турніру отримають по 300 бонусних гривень на покупки в магазинах мережі або на moyo.ua. Є спеціальний приз і для найкращого гравця турніру. Той, хто матиме найкращі показники за статистикою (K/D/A) - отримає призовий набір з ігрової клавіатури HyperX Alloy Elite 2 та ігрової миші HyperX Pulsefire Haste USB.

Матчі за третє місце і гранд-фінал транслюватимуться на каналах MOYO у Twitch та Youtube.

Інформація про MOYO:

MOYO - перший національний омніканальний рітейлер техніки і електроніки в Україні, який приймає та обробляє онлайн-замовлення в цілодобовому форматі. Перший магазин мережі відкрився в 2009 році. На даний момент мережа налічує 40 модернізованих магазинів в 19 містах України. Компанія дотримується закону України та підтримує всі превентивні дії щодо захисту населення від поширення вірусу COVID-19. Інтернет-магазин працює в посиленому режимі.

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