MOYO вперше проводить справжній аматорський кібертурнір

MOYO Cyber Cup не схожий на більшість аматорських турнірів, що проводяться в Україні та на території СНД. Адже взяти участь у ньому можуть не тільки сформовані команди, а й команди неповного складу чи соло гравці будь-якого рівня підготовки. Участь у турнірі безкоштовна, але потребує обов'язкової попередньої реєстрації кожного учасника.

Реєстрація та умови турніру за посиланням.

«З вересня 2020 року кіберспорт офіційно визнаний в Україні новим видом спорту. Це логічно, адже Україна входить в 10-ку найвідоміших кіберспортивних країн світу. Це тільки надає поштовх аматорському кіберспорту в країні, – розповідає СЕО мережі MOYO, Валентин Івакін. – MOYO - серед лідерів індустрії геймінг-девайсів та електроніки, ми долучаємося до розвитку цього напряму. Наші партнери в турнірі вже мають міжнародний досвід по проведенню заходів такого рівня».

Валентин також додав, що послуги і товари компанії задовольняють вимоги навіть найвибагливіших професійних геймерів. «Для нас важливо створити унікальний позитивний споживчий досвід для поціновувачів геймингу, задля отримання справжнього задоволення від гри без зайвих клопотів. А також – познайомити наших клієнтів зі світом кіберспорту. Ми вбачаємо в цьому напрямку широкі можливості для росту та закріплення існуючого статусу серед поціновувачів якісного сервісу та різноманіття вибору», – додав керівник компанії.

Загальний призовий фонд від національної мережі MOYO та технологічних партнерів турніру – 150 тисяч гривень. Розподілять його між гравцями першої вісімки команд турніру.

Головні призи MOYO Cyber Cup:

Також кожен гравець команд, які увійшли у вісімку кращих, отримає захисні окуляри 2Е Gaming Anti-blue Glasses Black-Red.

Водночас, всі учасники турніру отримають по 300 бонусних гривень на покупки в магазинах мережі або на moyo.ua. Є спеціальний приз і для найкращого гравця турніру. Той, хто матиме найкращі показники за статистикою (K/D/A) - отримає призовий набір з ігрової клавіатури HyperX Alloy Elite 2 та ігрової миші HyperX Pulsefire Haste USB.

Матчі за третє місце і гранд-фінал транслюватимуться на каналах MOYO у Twitch та Youtube.

Інформація про MOYO:

MOYO - перший національний омніканальний рітейлер техніки і електроніки в Україні, який приймає та обробляє онлайн-замовлення в цілодобовому форматі. Перший магазин мережі відкрився в 2009 році. На даний момент мережа налічує 40 модернізованих магазинів в 19 містах України. Компанія дотримується закону України та підтримує всі превентивні дії щодо захисту населення від поширення вірусу COVID-19. Інтернет-магазин працює в посиленому режимі.