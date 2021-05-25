MOYO впервые проводит настоящий аматорский кибер турнир

Этот турнир не похож на большинство любительских турниров, проводимых в Украине и на территории СНГ. Принять участие в нем могут не только готовые команды, но и команды неполного состава или даже соло игроки, независимо от уровня подготовки. Участие в MOYO Cyber ​​Cup бесплатно, но требует обязательной предварительной регистрации каждого участника.

Регистрация и условия турнира по ссылке.

“С сентября 2020 киберспорт официально признан в Украине новым видом спорта. Это логично, ведь Украина входит в 10-ку самых известных киберспортивных стран мира. Всё это только подстёгивает развитие любительского киберспорта в стране, — рассказывает СЕО сети MOYO, Валентин Ивакин. — MOYO — среди лидеров индустрии гейминг-девайсов и электроники, мы приобщаемся к развитию этого направления. Наши партнеры по турниру уже имеют международный опыт в проведении мероприятий такого уровня”.

Валентин также добавил, что товары и услуги компании удовлетворяют требования даже саміых взыскательных профессиональных геймеров. “Нам важно создать уникальный положительный потребительский опыт для ценителей гейминга, чтобы они могли получать истинное удовольствие от игры без лишних хлопот. А также — познакомить наших клиентов с миром киберспорта. Мы видим в этом направлении широкие возможности для роста и укрепления существующего статуса среди ценителей качественного сервиса и разнообразия выбора”, — добавил руководитель компании.

Суммарный призовой фонд от национальной сети MOYO и технологичных партнеров турнира — 150 тысяч гривен. Его распределят между игроками первой восьмерки команд турнира.

Главные призы MOYO Cyber Cup:



Первое место — пять мониторов 27 ″ HP X27i;



Второе место — пять игровых наборов HyperX;



Третье место — пять игровых гарнитур HyperX Cloud Alpha S Blackout;



Четвертое место — пять геймингових наборов 2Е.



Также каждый игрок команд, вошедших в восьмерку лучших, получит защитные очки 2Е Gaming Anti-blue Glasses Black-Red.

Кроме того, все участники турнира получат по 300 бонусных гривен на покупки в магазинах сети или на moyo.ua. Также есть специальный приз и для лучшего игрока турнира. Тот, у кого будут лучшие показатели по статистике (K/D/A) — получит призовой набор из игровой клавиатуры HyperX Alloy Elite 2 и игровой мыши HyperX Pulsefire Haste USB.

Матчи за третье место и гранд-финал будут транслироваться на каналах MOYO в Twitch и Youtube.

Информация о MOYO:

MOYO — первый национальный омниканальний ритейлер техники и электроники в Украине, который принимает и обрабатывает онлайн-заказ в круглосуточном формате. Первый магазин открылся в 2009 году. На данный момент сеть насчитывает 40 модернизированных магазинов в 19 городах Украины. Компания соблюдает закон Украины и поддерживает все превентивные действия по защите населения от распространения вируса COVID-19. Интернет-магазин работает в усиленном режиме.