Мовний закон Ківалова-Колісніченка приймали з порушеннями - КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада України порушила процедуру розгляду та ухвалення проекту Закону України “Про засади державної мовної політики”. Про це йдеться в рішенні КСУ, яке з’явилося на офіційному сайті суду, передає УНН.
В пояснені до рішення йдеться про те, що що Верховна Рада України порушила процедуру розгляду та ухвалення проекту Закону № 9073, визначену положеннями частини третьої статті 84, частини першої статті 93 Основного Закону України, що також ставить під сумнів дотримання вимог, передбачених статтею 91 Конституції України.
Конституційний Суд України дійшов висновку, що порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення проекту Закону № 9073 під час його прийняття в цілому на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України 3 липня 2012 року мали системний характер та істотно вплинули на остаточний результат прийняття Закону. Викладене є підставою для визнання Закону неконституційним згідно з частиною першою статті 152 Конституції України.
“Конституційний Суд України вирішив визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Закон України „Про засади державної мовної політики“ від 3 липня 2012 року № 5029—VI зі змінами”, — йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, Конституційний суд України ухвалив рішення у справі щодо відповідності Конституції України закону “Про засади державної мовної політики”, або так званого мовного закону Ківалова-Колісніченка.