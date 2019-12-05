Моурінью зазнав першої поразки на чолі "Тоттенхему"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В одному із центральних протистоянь 15 туру Англійської Прем’єр-ліги в гості до “Манчестер Юнайтед” завітав ФК “Тоттенхем” під орудою Жозе Моурінью, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
На гол Аллі з “Тоттенхема” футболісти “Манчестер Юнайтед” відповіли двома взяття ми воріт: на 6 хвилині відзначився Маркус Решфорд, а на 49 форвард оформив дубль принісши “манкуніанцям” три очки — 2:1.
Примітно, що на 13 хвилині зустрічі стався курйозний момент — гравець “Червоних дияволів” Деніел Джеймс у падінні врізався головою в ноги наставнику “шпор” Моурінью.
Зазначимо, “МЮ” набрав 21 пункт і обігнав “Тоттенхем” у якого 20 балів — 6 і 8 місця відповідно.
Також додамо, для Моурінью поразка колишній команді стала першою на чолі “Тоттенхема”. Раніше він здобув два виграші у стартових матчах з командою з Лондона.