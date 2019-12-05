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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Моуринью потерпел первое поражение во главе "Тоттенхэма"

Моуринью потерпел первое поражение во главе "Тоттенхэма"

Киев  •  УНН

 • 9695 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В одном из центральных противостояний 15 тура Английской Премьер-лиги в гости к “Манчестер Юнайтед” пожаловал ФК “Тоттенхэм” под руководством Жозе Моуринью, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

На гол Алле из “Тоттенхэма” футболисты “Манчестер Юнайтед” ответили двумя взятия мы ворот: на 6 минуте отметился Маркус Решфорд, а на 49 форвард оформил дубль принеся “манкунианцам” три очка — 2:1.

Примечательно, что на 13 минуте встречи произошел курьезный момент — игрок “Красных дьяволов” Дэниел Джеймс в падении врезался головой в ноги наставнику “шпор” Моуринью.

Отметим, “МЮ” набрал 21 пункт и обогнал “Тоттенхэм” у которого 20 баллов — 6 и 8 места соответственно.

Также добавим, для Моуринью поражение бывшей команде стала первым во главе “Тоттенхэма”. Ранее он получил два выигрыша в стартовых матчах с командой из Лондона.

Украинские Национальные Новости

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