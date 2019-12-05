Моуринью потерпел первое поражение во главе "Тоттенхэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В одном из центральных противостояний 15 тура Английской Премьер-лиги в гости к “Манчестер Юнайтед” пожаловал ФК “Тоттенхэм” под руководством Жозе Моуринью, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
На гол Алле из “Тоттенхэма” футболисты “Манчестер Юнайтед” ответили двумя взятия мы ворот: на 6 минуте отметился Маркус Решфорд, а на 49 форвард оформил дубль принеся “манкунианцам” три очка — 2:1.
Примечательно, что на 13 минуте встречи произошел курьезный момент — игрок “Красных дьяволов” Дэниел Джеймс в падении врезался головой в ноги наставнику “шпор” Моуринью.
Отметим, “МЮ” набрал 21 пункт и обогнал “Тоттенхэм” у которого 20 баллов — 6 и 8 места соответственно.
Также добавим, для Моуринью поражение бывшей команде стала первым во главе “Тоттенхэма”. Ранее он получил два выигрыша в стартовых матчах с командой из Лондона.