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Монастирський закликав виключити Росію з Інтерполу

Монастирський закликав виключити Росію з Інтерполу

Київ • УНН

 • 68310 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав виконавчу раду Інтерполу виключити Росію зі складу організації, про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Фейсбук, повідомляє УНН.

Деталі

"Росія має бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні. Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" - написав міністр.

Нагадаємо

За війну проти України на Росію та її керівництво були накладені економічні санкції, а також країну виключили з низки міжнародних організацій та співтоварист, зокрема, з Ради Європи, ЄСПЛ, ПАРЄ тощо.

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