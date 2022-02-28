Монастирський закликав виключити Росію з Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав виконавчу раду Інтерполу виключити Росію зі складу організації, про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Фейсбук, повідомляє УНН.
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"Росія має бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні. Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" - написав міністр.
Нагадаємо
За війну проти України на Росію та її керівництво були накладені економічні санкції, а також країну виключили з низки міжнародних організацій та співтоварист, зокрема, з Ради Європи, ЄСПЛ, ПАРЄ тощо.