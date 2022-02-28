Монастырский призвал исключить Россию из Интерпола

Детали

"Россия должна быть исключена из состава организации Интерпол за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине. Мы призываем Исполнительный совет немедленно принять такое решение!"- написал министр.

Напомним

За войну против Украины на Россию и ее руководство были наложены экономические санкции, а также страну исключили из ряда международных организаций и сообществ, в частности, из Совета Европы, ЕСПЧ, ПАСЕ и тому подобное.