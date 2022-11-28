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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Молокія" і Фонд Сергія Притули стали партнерами для порятунку життів українських воїнів

"Молокія" і Фонд Сергія Притули стали партнерами для порятунку життів українських воїнів

Київ • УНН

 • 972248 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уже понад вісім місяців Україна сміливо бореться за свою свободу. Українці об’єдналися в одну велику родину, кожному і кожній з нас не однаково, що буде далі. Ми турбуємося одне про одного в ці складні часи, і всі разом дбаємо про наших воїнів, адже вони дбають про нас і нашу безпеку, передає УНН.

Так розпочалася історія співпраці бренду молочних продуктів «Молокія» і Благодійного Фонду Сергія Притули. Разом вони вже закупили й передали захисникам і захисницям 700 турнікетів, які так потрібні для збереження їхніх життів. «Молокія» та Фонд Притули продовжують співпрацювати, бо аптечки, ноші, медичні рюкзаки потрібні на фронті постійно.

Співпраця зародилася на спільній цінності — небайдужості й турботі про кожного українця. У «Молокії» розповідають: це є пріоритетом у діяльності як у мирні часи, так і в період повномасштабної війни, адже люди мають отримувати здорову та якісну продукцію. «Що б не відбувалося, людина повинна бути здорова. Хтось береже своє здоров’я з автоматом, а хтось береже тим, що їсть, правильно харчується, — ділиться голова правління Олександр Руднєв. — Якісні продукти потрібні для підтримання здоров’я. А турнікети — для порятунку життя».

«Дуже хочемо, щоб ми як нація були здорові в усіх значеннях цього слова. Тож команда «Молокії» докладає всіх зусиль, енергії та розуму, щоб створювати безпечну й максимально корисну їжу, а нині — і щоб підтримати тих, хто захищає», — кажуть у компанії.

Тактична медицина — один з напрямів закупівель Благодійного Фонду Сергія Притули. Кожну індивідуальну аптечку команда відділу тактичної медицини комплектує вручну, наповнюючи лише якісними та ефективними засобами. Турнікети, оклюзійні наліпки, декомпресійні голки, протиопікові та кровоспинні засоби потрібні у великій кількості. Лише турнікетів за міжнародними стандартами в кожної людини має бути чотири штуки — по одному на кожну кінцівку. Вони потрібні для термінової зупинки кровотечі, адже за лічені хвилини втрати крові людина може втратити й життя. Турнікети та інші засоби тактичної медицини вирішальні для порятунку життя наших воїнів на полі бою.

«Порятунок життів наших захисників — це командна робота. Ми передаємо аптечки, турнікети, інші засоби й навчаємо підрозділи працювати злагоджено для стабілізації та евакуації поранених. І ми дуже цінуємо, коли українські бізнеси теж включаються в цю командну роботу й разом з нами допомагають купувати засоби тактичної медицини та рятувати життя на фронті. Адже ми непереможні, коли об’єднані», — переконаний керівник відділу тактичної медицини Благодійного Фонду Сергія Притули Олексій Полухін.

Закликає до єднання й команда «Молокії». Адже коли згуртовані всі бізнеси, організації, громадяни, захисники й захисниці, ми впевнено рухаємося до спільної перемоги.

Задонатити на закупівлю засобів тактичної медицини може кожен. Переходь за посиланням:
https://prytulafoundation.org/uk/projects/kursy-taktychnoi-medytsyny-dlia-biitsiv

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