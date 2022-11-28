"Молокия" и Фонд Сергея Притулы стали партнерами для спасения жизней украинских воинов

Так началась история сотрудничества бренда молочных продуктов «Молокия» и Благотворительного Фонда Сергея Притулы. Вместе они уже закупили и передали защитникам и защитницам 700 турникетов, которые так необходимы для сохранения их жизней. «Молокия» и Фонд Притулы продолжают сотрудничать, потому что аптечки, носилки, медицинские рюкзаки нужны на фронте постоянно.

Сотрудничество зародилось на общей ценности — неравнодушия и заботе о каждом украинце. В «Молокии» рассказывают: это приоритет в деятельности как в мирные времена, так и в период полномасштабной войны, ведь люди должны получать здоровую и качественную продукцию. «Что бы ни происходило, человек должен быть здоров. Кто-то бережет свое здоровье с автоматом, а кто-то бережет тем, что ест, правильно питается, — делится глава правления Александр Руднев. — Качественные продукты нужны для поддержания здоровья. А турникеты — для спасения жизни».

«Очень хотим, чтобы мы как нация были здоровы во всех смыслах этого слова. Поэтому команда «Молокии» прилагает все усилия, энергию и разум, чтобы создавать безопасную и максимально полезную пищу, а ныне — и чтобы поддержать тех, кто защищает», — говорят в компании.

Тактическая медицина — одно из направлений закупок Благотворительного Фонда Сергея Притулы. Каждую индивидуальную аптечку команда отдела тактической медицины комплектует вручную, наполняя только качественными и эффективными средствами. Турникеты, окклюзионные наклейки, декомпрессионные иглы, противоожоговые и кровоостанавливающие средства нужны в большом количестве. Только турникетов по международным стандартам у каждого человека должно быть четыре штуки — по одному на каждую конечность. Они нужны для срочной остановки кровотечения, ведь в считанные минуты потери крови человек может потерять и жизнь. Турникеты и другие средства тактической медицины решающие для спасения жизни наших воинов на поле боя.

«Спасение жизней наших защитников— это командная работа. Мы передаем аптечки, турникеты, другие средства и учим подразделения работать слаженно для стабилизации и эвакуации раненых. И мы очень ценим, когда украинские бизнесы тоже включаются в эту командную работу и вместе с нами помогают покупать средства тактической медицины и спасать жизнь на фронте. Ведь мы непобедимы, когда объединены», — убежден руководитель отдела тактической медицины Благотворительного Фонда Сергея Притулы Алексей Полухин.

Призывает к единению и команда «Молокии». Ведь когда сплочены все бизнесы, организации, граждане, защитники и защитницы, мы уверенно двигаемся к общей победе.

Задонатить на закупку средств тактической медицины может каждый. Переходи по ссылке:

https://prytulafoundation.org/uk/projects/kursy-taktychnoi-medytsyny-dlia-biitsiv